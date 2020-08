30 agosto 2020 a

"In Abruzzo gli orsi non li uccidiamo". Mentre in Trentino il dibattito sui plantigradi continua nel bel mezzo di una vera e propria "caccia" che potrebbe portare all’ennesima uccisione di un animale selvatico, l’Abruzzo con questo video si conferma promotore assoluto della fauna selvatica in generale.