Berlino, in migliaia senza mascherina e la polizia scioglie la manifestazione anti Covid

Mentre i casi di Covid-19 sono tornati a crescere in molti Paesi europei, per le strade delle maggiori capitali migliaia di manifestanti hanno sfilato contro le misure restrittive imposte dai governi. Il corteo più partecipato è stato quello di Berlino, dove i negazionisti del nuovo coronavirus sono tornati a sfilare dopo le proteste dello scorso 1 agosto. I manifestanti si sono radunati sotto la Porta di Brandeburgo. Alcuni sventolavano bandiere americane, russe o tedesche del Reich, mentre altri indossavano magliette a favore della teoria complottista di estrema destra QAnon. Il governo regionale di Berlino aveva cercato di vietare la protesta, citando le manifestazioni precedenti in cui i dimostranti non avevano rispettato la regole del distanziamento sociale. Gli organizzatori hanno fatto appello contro la decisione e hanno ottenuto il via libera dal tribunale, che ha chiesto però di garantire il rispetto del distanziamento. I manifestanti si sono invece ammassati per le strade della città e la polizia è intervenuta per sciogliere il corteo. Non hanno rispettato le norme sul distanziamento nonostante "le nostre continue richieste" e nonostante ci fosse la possibilità di rispettarle, hanno motivato le forze dell'ordine.