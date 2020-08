Reinfettato dopo mesi dal Covid, era guarito ad aprile. È il secondo caso nel mondo

29 agosto 2020 a

Negli Usa è stato documentato il secondo caso di reinfezione da Covid nel mondo (il primo negli Stati Uniti). Un 25enne dello Stato del Nevada negli Usa, che era guarito ad aprile scorso, sarebbe risultato positivo di nuovo al test a inizio giugno. La cosa significativa è che non si tratta del virus che in realtà non se ne era mai andato, ma di due distinte infezioni virali. Secondo quanto riporta la Cnn, in base a quanto appurato dai test genetici condotti dalla Scuola di medicina di Reno dell'Università del Nevada e del laboratorio sanitario pubblico del Nevada, ad aver infettato il 25enne sarebbero stati due ceppi diversi di coronavirus.