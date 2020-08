Juan Carlos, parla l'amante del Corinna Larsen: voleva sposarmi

Giada Oricchio 21 agosto 2020 a

"Juan Carlos mi voleva sposare". È la rivelazione di Corinna Larsen, 55 anni, ex amante del Re di Spagna Juan Carlos, 82 anni, in "temporaneo trasferimento" ad Abu Dhabi a causa degli scandali finanziari e delle indagini sui conti segreti nei paradisi fiscali da parte della Procura di Ginevra, dell'Agenzia delle Entrate di Madrid e dell'Alta Corte spagnola. La Larsen, donna d'affari di origine danese, ha rilasciato un'intervista alla BBC ricordando di aver conosciuto il Re emerito durante una battuta di caccia in Botswana nel 2004: "Ridevamo tanto insieme e avevamo tanti interessi comuni. La moglie Sofia? Mi diceva che avevano un accordo per rappresentare la Corona ma che conducevano vite completamente diverse e separate. Lui era appena uscito da una relazione extraconiugale durata 20 anni". Ma l'amore trionfa e la due volte divorziata Larsen compare anche negli impegni ufficiali: un'amante assai poco nascosta.

Nel 2009, Juan Carlos parla addirittura con il padre della matura Corinna: "Gli disse che era molto innamorato di me e che intendeva sposarmi". Poco dopo però l'uomo morì, il Re confessò alla donna di avere un'altra amante da ben tre anni e il rapporto finì con una buonuscita da 65 milioni di euro su un conto delle Bahamas a favore del figlio della Larsen. Su questi soldi si concentra l'attenzione dei magistrati: se fossero di provenienza illecita, la povera Corinna dovrebbe restituirli. Becca e bastonata. La vita di Juan Carlos, il cui patrimonio ammonterebbe a due miliardi di euro, è costellata di amanti (1500 secondo i biografi) e di tresche scoperte dalla Regina, ma i sudditi gli hanno perdonato quasi tutto perché lo considerano il fondatore della democrazia moderna.