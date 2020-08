Meghan Markle festeggia il compleanno. A sorpresa gli auguri di Kate Middleton e della Regina

Giada Oricchio 04 agosto 2020 a

a

a

Meghan Markle, moglie del principe Harry d'Inghilterra, compie 39 anni e festeggia a Los Angeles con un party dal dress code "vip e tamponi". Dalla Royal Family solo auguri e un "regalo" della Regina Elisabetta: il silenzio delle campane di Westminster Abbey. Il dono della stampa, invece, è la notizia del curriculum abbellito dall'ex attrice.

Meghan Markle spegne 39 candeline da donna di nuovo libera: via i lacciuoli della Royal Family e dentro un minestrone di iniziative senza successo e tanta presunzione. Meghan e Harry d'Inghilterra con il piccolo Archie sono dei senza fissa dimora: vivono ancora nella villa da 15 milioni di dollari di un amico sulle colline di Beverly Hills, non hanno un lavoro (la Fondazione umanitaria e al tempo stesso commerciale è bloccata, nda), prendono la "paghetta" da papà Carlo, fanno causa a tutti i tabloid per violazione della privacy, sono sempre in mezzo alle polemiche, ma si preparano a celebrare il compleanno dell'ex attrice con una festa da diva. Andiamo con ordine e partiamo dai Windsor. William e Kate Middleton hanno pubblicato sull'account ufficiale @kensingtonroyal una foto dell'ex Duchessa di Sussex con Charlotte di spalle augurandole un felice compleanno, Carlo e Camilla hanno optato per uno scatto di Meghan sorridente e la regina Elisabetta ha scelto un'immagine che la ritrae con l'ex attrice nel 2018. Auguri di rito, istituzionali e freddini. Ma inevitabili anche perché sempre Sua Maestà ha ordinato di non far suonare a festa le campane di Westminster come invece accadde un anno fa in occasione dei 38 anni di Meghan. Un silenzio che secondo la stampa inglese è uno smacco o meglio una vendetta della Regina per la rottura e il fango gettato sulla casa reale.

D'altra parte la Markle non è più membro senior della Royal Family e non merita un simile onore. Poi c'è la questione del libro "Finding Freedom", in uscita l'11 agosto in Gran Bretagna e il 27 in Italia. Secondo nuove indiscrezioni, gli autori Omid Scobie e Carolyn Durand avrebbero scoperto che il 9 ottobre 2016 la pagina Wikipedia dedicata all'attrice di Suits è stata ripulita. Fino al 6 ottobre, l'ambiziosa Markle era "modella, attrice, valletta e testimonial”, il 9 ottobre con l'ufficialità del fidanzamento reale, è diventata “attrice, attivista e filantropa”.

Una bella ripulita all'immagine e una sostanziale modifica al curriculum "per farsi assumere". Ma come spesso accade nel caso di Meghan: tanto fumo e poco arrosto. E veniamo alla festicciola casalinga. Il "Daily Mail" sostiene che la Markle si sarebbe organizzata un Hollywood party nella magione di Oprah Winfrey da 6,85 milioni di dollari immersa nel verde di Montecito. Meghan Markle avrebbe deciso di invitare solo gli amici più stretti tra cui figurano Serena Williams, Beyoncé, George Clooney e Amal Alamuddin, Michelle Obama. Quindi si può immaginare lo scarso interesse dei paparazzi. La grande assente dovrebbe essere Jessica Mulroney, scaricata pochi mesi fa dall'ex attrice per alcune frasi razziste. Non solo: tutti gli ospiti saranno sottoposti al tampone per Coronavirus perché "Meghan non vuole sembrare imprudente e irresponsabile".