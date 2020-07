Ecco perché Trump vuole rinviare le elezioni in Usa: crollo del Pil senza precedenti: -32%

30 luglio 2020 a

Perché Donald Trump vuole rinviare le elezioni. Il presidente Usa sostiene che non sarebbero regolari vista l'emergenza Covid-19 negli Stati Uniti. Gli avversari lo accusano di non volersi rassegnare all'imminente sconfitta. La realtà è che c'è un dato su tutti che non fa fare sogni tranquilli a The Donald, ed è il crollo del Pil che proprio in queste ore ha mandato nel panico le Borse.

L’arretramento del Pil Usa, infatti, nel secondo trimestre è crollato del 32,9% su base annualizzata, lievemente meglio del -34,5% atteso dal consensus, ma al ritmo più forte di sempre. Nel primo trimestre, la contrazione del Pil era stata del 5%. Un doppio stop che pone ufficialmente l’economia Usa in recessione. In questo clima Piazza Affari chiude in deciso ribasso, una seduta partita male e finita peggio. Complice la discesa di Wall Street dopo il crollo storico del Pil degli Stati Uniti e dopo il tweet di Donald Trump che ha fatto balenare l’ipotesi di un possibile rinvio delle elezioni presidenziali del 2020 a causa del coronavirus, facendo scivolare in secondo piano il messaggio accomodante arrivato ieri sera della Federal Reserve (Fed).