Trump vuole cancellare il voto, quella inquietante somiglianza con House of Cards...

Come il presidente Underwood di House of Cards, che timoroso di non essere rieletto riesce a sospendere la data delle elezioni negli Usa, anche Donald Trump ci prova, e suggerisce di rinviarle quando "la gente potrà votare in modo sicuro".

L'inquilino della Casa Bianca, quello vero, scrive in un tweet: "Rinvio delle elezioni fino a quando la gente potrà votare in modo giusto, sicuro e garantito???". Così, coprendosi le spalle con tre punti interrogativi, Trump suggerisce quello che Joe Biden ed altri da mesi l’accusano di voler fare: sfruttare l’emergenza coronavirus per rinviare il voto per la Casa Bianca. Nel tweet infatti il presidente ribadisce la sua assoluta contrarietà all’idea del voto per posta, che invece viene caldeggiato dai democratici per poter garantire lo svolgimento delle elezioni in sicurezza: "con un voto universale per post (non il voto a distanza, che è una cosa buona) quelle del 2020 saranno le elezioni più inaccurate e fraudolente della storia - afferma - sarà un grande imbarazzo per gli Stati Uniti".