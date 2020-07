Amalia, l'erede al trono olandese è plus size. Bufera sul magazine Caras

Sullo stesso argomento: Bordata a Meghan Markle. Il ritratto della regina ha un messaggio nascosto

“Amalia plus size”. Esplode il caso sull'erede al trono olandese: la rivista Caras sotto accusa

Angela Di Pietro 29 luglio 2020 a

Povera Amalia, futura regina d'Olanda, definita dal giornale di gossip argentino Caras (attraverso un eufemismo) una cicciona. Apriti cielo: i milioni di followers della rivista hanno criticato aspramente l'orribile definizione, bollandola come una forma di bullismo bella e buona.

Caras ha tentato di aggiustare il tiro: voleva (ha scritto) solo incoraggiare le coetanee della principessina che combattono contro i chili di troppo. Nessuno è parso troppo convinto della spiegazione. Il palazzo reale non ha commentato ma presumibilmente non ha gradito. La telenovela, in versione cartacea, ha avuto inizio con la cover di luglio dedicata alla famiglia reale d'Olanda. La regina Maxima, di Buenos Aires, si è fatta ritrarre con le tre figlie Catharina Amalia, Alexia e Ariane. Belle foto. Colorate. Vivaci. Peccato quel titolo: "Amalia indossa con orgoglio il suo aspetto plus size". Andava sottolineato il dettaglio? No che non andava sottolineato, pure se il giornale si è affrettato ad aggiungere che la stessa Amalia ne aveva parlato. Circostanza non vera, hanno fatto notare i lettori.