30 giugno 2020

Paura in Francia dove è in corso un intervento della polizia a Parigi dopo che un uomo armato è stato visto nel centro commerciale 4 temps alla Defense, quartiere degli affari della città. La prefettura di Parigi ha riferito che il centro commerciale, che ospita circa 230 negozi, è stato evacuato. Come ulteriore misura di sicurezza, le stazioni della metropolitana e della Rer de La Défense sono state chiuse al pubblico.