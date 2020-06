L'Isis ha arruolato il coronavirus: il virus soldato di Allah

19 giugno 2020 a

a

a

L’Isis ha arruolato il coronavirus: ce lo manda Maometto per piegare gli infedeli. il prefetto antiterrorismo Lamberto Giannini lancia l’allarme in una intervista a La Stampa. "Gli jihadisti strumentalizzano la pandemia". Secondo il direttore Giannini rischiamo una nuova ondata di attacchi. "L'imperativo è quello di non abbassare mai la guardia nel contrasto al terrorismo - spiega a La Stampa - I controlli sugli stranieri che arrivano con i barconi sulle nostre coste sono, quindi, una priorità". Secondo Giannini l’Isis sta preparando lupi solitari a nuovi attentati sfruttando la pandemia: “cerca di strumentalizzare la crisi sanitaria addirittura con lo slogan ‘il coronavirus è il soldato di Allah’”.