Terrore a Londra: auto investe due pedoni sul marciapiede

La polizia è intervenuta a Sloane Square, nel quartiere londinese di Chelsea, dopo la segnalazione di un «veicolo sospetto». Secondo quanto riferisce Scotland Yard sul proprio account Twitter, gli agenti stanno isolando la zona, in attesa di esaminare il mezzo.L’auto sarebbe salita sul marciapiede ed avrebbe travolto due passanti.

Secondo quanto riferisce la polizia metropolitana di Londra su Twitter, un uomo è stato arrestato. I feriti sarebbero due, entrambi trasportati in ospedale e al momento non risultano altre persone coinvolte nell'incidente, le cui cause sono da chiarire.