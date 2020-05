San Francisco, mega incendio a Fisherman's Wharf. Brucia il molo

In fiamme uno dei simboli di San Francisco. Un incendio si è sviluppato al molo 45 del porto della città californiana, nel celebre quartiere Fisherman's Wharf. Più di 125 vigili del fuoco sono impegnati per spegnerlo. Un quarto del molo "è andato perduto tra le fiamme", secondo il dipartimento cittadino dei vigili del fuoco citato dai media Usa. Non sono stati segnalati feriti. Il molo è stato completamente evacuato.

