Gaffe alla casa Bianca, la segretaria rivela il conto personale di Donald Trump

Incidente imbarazzante alla Casa Bianca. Kayleigh McEnany, 32 anni, segretaria dell'ufficio stampa del presidente USA, ha rivelato inavvertitamente il conto corrente bancario privato di Donald Trump e i numeri di routing del venerdì. A riferire la gaffe è il Daily Mail US. McEnany ha divulgato le informazioni sensibili durante il briefing quotidiano con la stampa. L'intenzione era quella di mostrare l'assegno che il comandante in capo aveva inviato al Dipartimento della sanità e dei servizi umani nell'ambito della promessa che il miliardario fece nel 2016 cioè quella di devolvere i 400.000 dollari dello stipendio presidenziale annuo ad associazioni benifiche scelte di volta in volta. In questo caso le risorse sono andate a chi si occupa dell'emergenza Covid-19.

Un funzionario dell'amministrazione ha dichiarato al New York Times che quel documento di conto corrente è reale e questo ha allarmato Eva Velasquez, presidente e amministratore delegato del Centro risorse per il furto di identità. L'esperta ha dichiarato al Times: "Non è una buona pratica condividere tali informazioni pubblicamente".