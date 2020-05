Coronavirus, Julia Roberts intervista l'immunologo Anthony Fauci

I virologi sono le nuove star. Dopo la straordinaria imitazione di Anthony Fauci fatta da Brad Pitt, su Instagram spopola la diretta del premio Oscar Julia Roberts con l’esperto di malattie infettive, fondamentale nel controllo della pandemia da Covid19 in USA. Su Instagram, Julia Roberts, sorpresa e onorata, lo ha intervistato nella serie #PassTheMic della OneCampaign: “Lei è il mio eroe, non le è permesso crollare” e Fauci ha risposto di star abbastanza bene, ma la mancanza di un sonno costante lo lascia a pezzi. In America il Coronavirus ha fatto oltre 91.000 vittime e il dottor Fauci ha osservato: “Il lockdown ha funzionato, ma non è abbastanza. La curva della pandemia nel nostro paese, ci dice che non è ancora il momento di tentare il destino e lasciarsi guidare dal caso”.

Una posizione che cozza con quella del Presidente Donald Trump deciso a riaprire al più presto. Sulla nuova e diversa normalità imposta dall’era covidica, Fauci ha confermato: “La normalità non sarà mai più quella di una volta. Adesso siamo più consapevoli che siamo davvero fragili nei confronti di questo virus, ma dobbiamo avere un approccio positivo e costruttivo per apprezzare tutto quello che abbiamo imparato”.