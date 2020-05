Rihanna più ricca della Regina Elisabetta. Da dove viene il denaro

Più ricca della Regina Elisabetta. Rihanna a 32 anni è la Paperon dei Paperoni del Regno Unito. La musicista è originaria delle Barbados, ma l'anno scorso si è trasferita a Londra. Adesso, in base alla classifica dei magnati inglesi, stilata dal Sunday Times, Rihanna è la musicista più ricca d'Inghilterra grazie a un patrimonio stimato di 468 milioni di sterline (circa 525 milioni di euro) che le vale il 282esimo posto, mentre Sua Maestà è scivolata al 372esimo posto con una fortuna di 350 milioni di sterline ovvero 392 milioni di euro.

Dunque l'affascinante e sexy Riri ha battuto Ed Sheeran, Elton John, Mick Jagger e Adele. Rihanna, all'anagrafe Robyn Rihanna Fenty, non è solo una cantante (l'ultimo album risale al 2016), è anche un'imprenditrice di successo. La maggior parte dei guadagni arriva dalla linea Fenty, che va dalla cosmetica alla lingerie fino agli accessori e che è un simbolo di emancipazione femminile, indipendenza e inclusione per le donne di ogni etnia in tutto il mondo. La società vale 3 miliardi di dollari e Rihanna ne controlla il 15% con il vantaggio di esserne la testimone.