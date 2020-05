Harry e Meghan Markle, cos'è successo nell'ultima notte da fidanzati

Su Harry d’Inghilterra e Meghan Markle si sono spente le luci dei riflettori: il secondo anniversario di nozze è lontano dai fotografi e dalla famiglia. Gli ex duchi del Sussex hanno deciso di trascorrere la giornata nella loro villa super lusso a Los Angeles dove stanno cercando di rimettere in piedi la loro fondazione che non potrà più sfruttare il logo “Sussex Royal”. Poche feste anche da parte di William e Kate e della Regina Elisabetta che probabilmente saluteranno i congiunti via chat come è stato il 6 maggio scorso, in occasione del primo compleanno di Archie. Due anni fa, nessuno avrebbe immaginato che sarebbe andata a finire così considerando anche che Sua Maestà era stata sempre accondiscendente e indulgente con il nipote.

Meghan e Harry si sono conosciuti in Canada nel 2016 e da allora non si sono più separati. Dopo la romantica proposta con anello mentre arrostivano un pollo, il 19 maggio del 2018 la coppia divenne marito e moglie nella cappella di San Giorgio nel castello di Windsor. Una cerimonia che costò milioni di sterline anche perché l’ex attrice non si fece mancare nulla e venne accontentata su tutto. Ad esempio trascorse la vigilia delle nozze lontana da Harry, ma non in un’altra ala di Kensington Palace bensì in un prestigioso resort.

La capricciosa e pretenziosa Meghan alloggiò, insieme all’inseparabile mamma Doria, nella tenuta del Cliveden House Hotel, 152 ettari con vista sul Tamigi, mentre Harry “si accontentò” del Coworth Park Hotel, una residenza di campagna circondata da 97 ettari di bosco del Berkshire. Con lui c’era anche il fratello William, duca di Cambridge. Gole profonde e maggiordomi zelanti raccontarono ai tabloid che il futuro Re cercò di far cambiare idea a Harry fino all’ultimo ritenendo che il matrimonio fosse prematuro.