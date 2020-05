Edward Luttwak contro la Cina per la pandemia da Covid-19: “Pratiche pericolose nei loro laboratori. E l’Italia mendica perché ostaggio di caste e la principale è la magistratura”. L’economista, saggista e politologo statunitense, classe 1942, sembra aver pochi dubbi su come si sia diffusa la pandemia da Coronavirus. Poche ore fa, sul suo account Twitter (@ELuttwak), ha scritto: “La propaganda cinese sta tirando fuori un trucco: nel confutare le false accuse secondo cui il virus è stato deliberatamente progettato dal famoso laboratorio di Wuhan, cercano di negare tacitamente che provenga da lì. Ma i francesi che hanno costruito il laboratorio affermano che le sue pratiche erano terribilmente pericolose”.

Chinese propaganda is pulling off a neat trick: in refuting the false accusations that the virus was deliberately engineered by the famous Wuhan lab, they seek to tacitly deny that it came from there. But the French who built the lab say that its practices were terribly unsafe — Edward N Luttwak (@ELuttwak) May 1, 2020

Un’affermazione che avvalla le intenzioni di Australia e Stati Uniti decise ad aprire un’indagine e a ottenere una sorta di risarcimento danni. Poco più di 15 giorni fa, Edward Luttwak in un’intervista ad “Affari Italiani”, ha dichiarato: “Secondo le statistiche tra i i 196 Paesi del mondo l’Italia è il numero 8 per ricchezza totale. L’Italia è uno dei Paesi più ricchi del mondo eppure deve andare in giro come un mendicante perché è occupato da una casta. Questa è la ragione del perché lo Stato italiano non può funzionare (…). In Italia non c’è giustizia. L’Italia è un Paese occupato da caste. E la principale casta è quella dei magistrati, uno dei corpi più lenti e improduttivi del mondo. (…). Le faccio un esempio. Uno Stato così nel suo funzionamento, per esempio oggi con l’emergenza del virus, ha emesso un documento per i pagamenti più semplici possibili ed è di 10 pagine. L’equivalente in Canton Ticino sono 4 domande, occupa un terzo di una pagina, perché lì se dici una bugia in 6 mesi sei in carcere. Da un lato il sistema non da giustizia. Quando te la daranno forse sarai morto. Mentre dall’altro lato a causa della macchinosità di un sistema medioevale non si muove nulla. (…). Non importa se è ignavia o corruzione il risultato è lo stesso e cioè che lo Stato italiano non può funzionare. Il risultato unico è ricorrere alla criminalità organizzata. Edward Luttwak è scettico anche sulla possibilità di reperire fondi per l’emergenza Coronavirus: “Cassa depositi e prestiti, nella situazione di oggi, potrebbe funzionare come un fondo sovrano e potrebbe dire fate quella strada, aprite quel cantiere, costruire quel ponte, ma non può farlo perché subito interviene qualche magistrato. Cosa possono fare gli italiani per uscire da questa situazione? E’ una buon occasione per riflettere. E dire: siamo un Paese molto produttivo e ricco ma il nostro Stato non funziona perché il sistema legale che è il sistema nervoso di un Paese non funziona. E’ gestito da una classe di persone che non sono europee. La magistratura italiana non è una magistratura europea. (…). I media italiani non la vedono come me? Allora devono spiegare il mistero di avere uno Stato così ricco ma che fa il mendicante”.