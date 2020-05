Meghan Markle sconfitta in Tribunale. "Quello che Meghan vuole, Meghan ottiene" è la famigerata frase del principe Harry d'Inghilterra che scosse gli equilibri della Royal Family poco dopo il matrimonio, ma a quanto pare non sempre è così. Il "Mail on Sunday", uno dei tabloid denunciati dagli ex duchi di Sussex per violazione della privacy, ha vinto la prima fase della causa. In particolare, il giudice Mark Warby ha respinto alcune parti fondamentali della causa intentata per un articolo del 2018 in cui si riportavano stralci di una lettera che aveva scritto al padre, Thomas Markle, dopo che non fu invitato al matrimonio.

Secondo il giudice, l'editore del giornale non ha agito "in modo disonesto" quando ha citato solo alcuni passaggi della lettera privata a Thomas Markle, non ha "suscitato" una disputa tra Meghan e il genitore e non aveva neppure pianificato di pubblicare una serie di storie intrusive o offensive sul suo conto come sostenuto dagli avvocati dell'ex attrice.

Intanto a Buckingham Palace cresce la tensione e il timore di uno scandalo per la biografia su Harry e Meghan in uscita l'11 agosto. Il libro, scritto da un giornalista inglese e una collega americana, amici della coppia, promette molte rivelazioni piccanti sulla casa inglese almeno quanto quello di Lady Diana, primo fra tutti che Meghan avrebbe detto addio alla Corona perché maltrattata rispetto a Kate Middleton. Secondo alcune gole profonde, Meghan Markle avrebbe detto che se Kate fosse stata bersagliata dalla stampa come lo è stata lei, la Regina non lo avrebbe tollerato e sarebbe intervenuta.