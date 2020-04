In Germania se non porti la mascherina multa da diecimila euro

Avranno anche meno contagiati e meno morti. E certo sono più rigorosi di noi. Anche nelle multe. Che sono salatissime. Da oggi, infatti, entra in vigore in gran parte della Germania - 15 stati, il 16mo si adeguerà mercoledì - l’obbligo di coprirsi il viso nei negozi, sui mezzi pubblici e a bordo dei treni a lunga percorrenza per impedire il contagio da Coronavirus. Le multe per chi non rispetta la regola vanno dai 25 ai 10mila Euro. L’ammontare delle sanzioni è stato deciso dai singoli stati e per questo varia enormemente da regione a regione. Berlino ad esempio non prevede sanzioni economiche e affida alla responsabilità di ciascuno il ricorso alla mascherina o un’alternativa valida. In altri stati è previsto un periodo di alcuni giorni per lasciare che la gente si adatti ai cambiamenti.

Le multe più pesanti sono previste per i negozi i cui dipendenti sono trovati senza mascherine mentre nella maggior parte delle regioni il prezzo da pagare salirà in modo direttamente proporzionale al numero delle infrazioni commesse. Saranno esentati dall’obbligo i bambini fino a sei anni e chi soffre di patologie che rendono controproducente il coprirsi naso e bocca.