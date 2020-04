Nel corso della mattina di oggi si è sviluppato un incendio nel cantiere dell'Humboldt Forum di Berlino. Si tratterebbe di un evento accidentale che ha riguardato il piano terra dell’edificio: l’Humboldt Forum è uno dei cantieri più importanti della capitale tedesca. Si tratta di uno spazio espositivo di 40mila metri quadri che verrà costruito riproponendo l’antica facciata del Castello che i Principi regnanti di Prussia, gli Hoenzollern, edificarono dalla seconda metà del '400 e che, dopo la seconda guerra mondiale, le autorità della Germania Est decisero di abbattere in quanto simbolo del militarismo prussiano.

Nel 2003 è stata decisa la riedificazione del Castello come Humboldt Forum: la prima parte dovrebbe essere aperta a settembre di quest’anno, dopo che era stata inizialmente prevista l'anno scorso. Il centro culturale ed espositivo è utilizzato dalla Fondazione del patrimonio culturale prussiano con due dei suoi musei, lo Stato di Berlino e l'Università Humboldt. Sono esposti oggetti provenienti da Asia, Africa, America e Oceania, nonché oggetti sulla storia di Berlino. Stando ai giornali tedeschi, secondo la polizia e i vigili del fuoco l’incendio sarebbe accidentale e ci sarebbe una persona è stata leggermente ferita, un operaio edile, portato in ospedale per precauzione. Dopo un paio d’ore di lavoro, l'incendio sarebbe sotto controllo.