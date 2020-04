Incendio a Chernobyl, le radiazioni fanno paura

Circa 100 ettari di foresta stanno bruciando nella zona attorno alla centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, causando elevati livelli di radiazioni. Lo ha fatto sapere il capo del servizio ispettivo per l’ecologia ucraino, Yehor Firsov.

Il ministero per i Servizi d’emergenza ha aggiunto che 130 vigili del fuoco e due aerei sono al lavoro per spegnere le fiamme mentre i livelli di radiazioni sono aumentati nel centro dell’incendio. Questo si è sviluppato all’interno dei 2.600 chilometri quadrati della Zona di esclusione istituita dopo il disastro del 1986. La zona è disabitata, fatta eccezione per circa 200 persone che sono rimaste nonostante gli ordini di andarsene.