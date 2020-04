Pedofilia, il cardinale George Pell prosciolto dall'Alta Corte australiana

L'Alta corte australiana ha prosciolto il cardinale George Pell condannato per pedofilia. L'ex capo della Segreteria per l'Economia vaticana era stato condannato da una giuria dello stato di Victoria nel 2018 per aver abusato sessualmente di due coristi di 13 anni nel dicembre 1996 mentre era arcivescovo dei Melbourne. Pell è stato rilasciato dalla prigione di Barwon, fuori Melbourne, dopo aver scontato 13 mesi di una pena di sei anni. "Ho sempre mantenuto la mia innocenza mentre soffrivo di una grave ingiustizia", ha detto Pell nella sua prima dichiarazione pubblica da quando era stato condannato nel dicembre 2018.