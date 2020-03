Coronavirus: muore una bambina di 12 anni in Belgio. È la vittima più giovane in Europa

Una bambina di 12 anni è morta in Belgio per Covid-12, è la più giovane delle oltre 700 vittime del nuovo coronavirus in Europa. Lo ha fatto sapere la portavoce del centro di crisi di Bruxelles, Emmanuel Andre, parlando di "un momento emotivamente difficile, perché riguarda un bambino", e di un caso che ha "scosso la comunità medica e scientifica".

Le autorità non hanno fornito dettagli sulla giovane vittima. Andre ha aggiunto che le persone morte per Covid-19 sono state 98 nelle ultime 24 ore, portando il totale a 705. I casi confermati di contagio sono 12.705. Le autorità, ha precisato il portavoce, si aspettano che il picco arrivi nei prossimi giorni, quando si toccherà il "punto di saturazione negli ospedali".