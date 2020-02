Medico lombardo positivo al coronavirus: mille turisti in quarantena a Tenerife

Un medico lombardo è risultato positivo al test per il coronavirus mentre si trovava in vacanza a Tenerife. Da questa mattina all'alba sono mille le persone in quarantena nell'albergo dove era ospitato con la moglie. A riportare la notizia è la stampa spagnola che sottolinea che questo è il terzo caso rilevato nel Paese, sebbene le altre due persone siano già state dimesse.

L'uomo era andato in una clinica privata dopo aver riscontrato sintomi riconducibili al Covid-19. Prima è stato trasferito in isolamento nella clinica Quirón Sur di Adeje, a Santa Cruz de Tenerife. Poi nell’ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria.

I mille turisti presenti nell'hotel Costa Adeje Palace, del comune di Adeje, sull’isola delle Canarie, dove era in vacanza il medico italiano con la moglie, devono restare in quarantena fino a nuove comunicazioni delle autorità sanitarie.