The Boy Scouts of America dichiara fallimento: troppe cause per abusi sessuali

I Boy Scouts of America hanno presentato istanza di fallimento per affrontare le cause legali dovute alle accuse di abusi sessuali. Il più grande movimento scout degli Stati Uniti conta 2,2 milioni di membri tra i 5 e i 21 anni. Con questa mossa l'ente prova a continuare la sua attività creando un fondo di compensazione per le vittime di abusi sessuali. I Boy Scouts of America sono accusati di aver coperto decenni di abusi a migliaia di bambini e ragazzi e di non aver fatto abbastanza contro i pedofili mascherati da educatori all'interno dell'organizzazione.

Secondo l'avvocato delle vittime, Jeff Anderson, più di 12.000 membri dei Boy Scout hanno subito abusi sessuali dal 1944. Sarebbero 7.800 i presunti autori di abusi sessuali individuati dall'associazione da quando, nel 2012, sono partite le prime denunce.