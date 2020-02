Raptus sessuale nel luogo sacro, porno-incidente tra Italia e Myanmar

Incidente a luci rosse tra Italia e Myanmar. Colpa di una giovane coppia - entrambi 23enni - di focosi turisti del Belpaese che hanno pensato bene non solo di "passare all'azione" davanti ad una delle pagode di Bagan, ma pure di filmarsi e di caricare la bravata su Pornhub: risultato, 250mila visualizzazioni in poche ore e una valanga di cuoricini sul celebre sito porno. Il guaio è che la cosa è saltata all'occhio dei locali, che l'hanno comprensibilmente presa malissimo, dando vita ad una vera e propria rivolta online. Le pagode di Bagan, infatti, sono il principale luogo sacro della ex Birmania, tutelato dall'Unesco e sorvegliato da un imponente dispositivo di sicurezza. Evidentemente, non abbastanza.