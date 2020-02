Niccolò torna a casa. La Cina ha dato l'ok per il rientro in Italia

Niccolò tornerà in Italia sabato. La Cina ha finalmente dato l'ok al rimpatrio dello studente italiano di Grado trattenuto in Cina per le procedure e i controlli legati al coronavirus.

Ma Niccolò ora sta bene e la vicenda stava assumendo i contorni di un inspiegabile caso diplomatico. Lo studente di 17 anni verrà riaccompagnato in Italia con un aereo dell'aeronatica militare. E il suo rientro in Italia è previsto sabato.