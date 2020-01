Mai insieme in elicottero. Il patto tra Kobe Bryant e la moglie Vanessa

Il destino in un patto. Kobe Bryant, la stella dell'NBA con il pallino per il business, aveva stretto un patto con la moglie Vanessa, 37 anni: "Mai insieme sullo stesso elicottero". A svelare al magazine “People” quello che oggi sembra un accordo profetico è stato un amico di famiglia del fuoriclasse americano. L’uomo ha dichiarato: “Kobe e Vanessa avevano stretto un patto: mai volare insieme su un elicottero”. Lo scopo era proprio quello di non lasciare sole le figlie in caso di incidente, esattamente come avvenuto. L’elicottero era diventato una consuetudine in casa Bryant da quando il cestista dei Lakers era rimasto intrappolato nel traffico e aveva perso la recita scolastica di una delle quatto figlie.

In un’intervista rilasciata nel 2018 Bryant dichiarò: “Ho dovuto trovare un modo in cui potevo ancora allenarmi, ma senza compromettere il tempo per la mia famiglia. Così ho preso in considerazione l'elicottero, per essere in grado di andare e tornare in 15 minuti”.

Intanto è stato diffuso l’audio del pilota con la torre di controllo poco prima dello schianto. Il radarista avverte il pilota che aveva modificato la rotta originaria per evitare le condizioni meteo avverse (proprio per la scarsa visibilità i mezzi della polizia erano rimasti a terra, nda): "Siete ancora troppo bassi per continuare a volare così. Dichiarate le vostre intenzioni". Ma il contatto radar si perde: il velivolo si schianta contro una collinetta nella zona di Las Calabasas. Un viaggio fatale.