Social media e videogiochi fanno male al calcio

Altro che sesso, social media e videogiochi sono pericolosi per i calciatori. Lo rivela uno studio pubblicato dall'autorevole "Journal of Sport Science" e condotto dall'equipe del fisiologo brasiliano leonardo De Sousa Fortes.

Per approfondire leggi anche: Ecco il videogioco su Gesù

Secondo lo studio i calciatori che trascorrono il pre-partita alle prese con Facebook, Instagram o i videogiochi hanno tempi di reazione molto più lenti e in campo sbagliano di più dei giocatori che, invece, si dedicano a guardare un film in televisione. Come dire, prima delle partite potete fare tutto tranne che smanettare col vostro smartphone. Con buona pace di Antonio Conte e di chi combatte il sesso pre-partita.