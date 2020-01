Harry e Meghan Markle, foto rubate rabbia reale

Meghan e Harry, duchessa e duca di Sussex, hanno mandato un avvertimento legale alle testate giornalistiche: sono pronti a intraprendere azioni legali contro chi non rispetterà la loro privacy e li perseguiterà. Lo ha riferito Bbc, dopo che fotografie che ritraggono la ex attrice in Canada sono state pubblicate da quotidiani e siti web. I legali della coppia hanno fatto riferimento a immagini che mostrano la duchessa mentre passeggia con i cani e il figlio Archie sull’isola di Vancouver, scattate da paparazzi che si erano nascosti nei cespugli e appostati per spiarla. La duchessa e il duca, hanno aggiunto, non avevano dato il loro consenso e accusano di fotografi di perseguitarli.

Inoltre, i legali hanno denunciato tentativi di fotografare Meghan anche all’interno della sua casa, con obiettivi potenti e i fotoreporter accampati all’esterno. Harry è arrivato in Canada, dove ha raggiunto la moglie e il figlio, dopo che la regina Elisabetta II ha acconsentito al loro desiderio di fare un passo dall’essere reali di rango «senior», per diventare economicamente indipendenti e per trascorrere parte del loro tempo nel Regno Unito, parte in Canada. Harry è rientrato in Canada dopo aver partecipato con il premier Boris Johnson a un evento ufficiale a Londra. Il principe era rimasto separato dalla moglie e dal figlio Archie per oltre dieci giorni, dopo che Meghan aveva fatto ritorno in Canada.

«Il Regno Unito resta la mia casa», ha tenuto a sottolineare due giorni fa Harry, che ha parlato dal palco di una cena privata organizzata a Chelsea per la Sentebale, l’ente benefico fondato nel 2006 insieme al principe Seeiso del Lesoto. Il duca di Sussex è sceso sul personale confessando la «grande tristezza» per il taglio di quasi tutti i legami con i reali nella speranza di ottenere una vita più serena per lui e Meghan. «Il Regno Unito è la mia casa e un posto che amo: questo che non cambierà mai», ha detto Harry.