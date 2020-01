Gli airbag non funzionano. Toyota e Honda richiamano 6 milioni di auto

Due diversi problemi tecnici relativi agli air bag hanno costretto la Toyota e la Honda a richiamare oltre 6 milioni di veicoli in tutto il mondo, ed entrambi i problemi presentano diversi pericoli per gli automobilisti.

Il richiamo della Toyota colpisce circa 3,4 milioni di veicoli a livello globale e viene fatto perché gli airbag potrebbero non gonfiarsi in caso di incidente. Le auto sono dotate di computer di controllo airbag realizzati da ZF-TRW che sono vulnerabili alle interferenze elettriche e potrebbero non segnalare il gonfiaggio delle borse. Il richiamo di Honda copre circa 2,7 milioni di veicoli negli Stati Uniti e in Canada con gonfiatori airbag Takata. Entrambi i richiami sono stati annunciati venerdì.