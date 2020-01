Porno senza sottotitoli. Sordo fa causa a Pornhub perché non capisce i dialoghi

Film porno senza sottotitoli. Un uomo sordo fa causa a Pornhub perché non capisce i dialoghi. Incredibile ma vero: Yaroslav Suris (un abbonato non udente al sito di porno online) è ricorso all'avvocato perché alcuni titoli in catalogo non sono provvisti di sottotitoli e così lui non riesce a seguire i dialoghi degli attori. In questo modo i film in questione non rispetterebbero l'American Disabilities Act.

I film porno "incriminati" sono: "Hot Step Aunt Babysits disobedient nephew", "Sexy Cop gets Witness to talk", "Daddy 4K - Allison comes to talk about money to her Boys' Naughty Father". Il signor Suris ha chiesto un risarcimento danni e l'inserimento dei sottotitoli. Pornhub ha replicato affermando: "Vorremmo cogliere l'occasione per sottolineare che abbiamo una categoria di sottotitoli". Ma gli utenti non se ne vogliono perdere neanche uno.