Harry e Meghan non saranno altezze reali. Quanto devono rimborsare alla regina

Il principe Harry e Meghan rinunceranno al titolo di «Altezza Reale» e ripagheranno i soldi usati per la ristrutturazione della casa. Lo riferisce Buckingam Palace.

Che comunica anche che la coppia rimborserà circa 2,4 milioni di sterline, denaro dei contribuenti che sono stati spesi per rinnovare la loro casa vicino al Castello di Windsor. Il principe Harry e sua moglie Meghan non useranno più i titoli di "altezza reale" e non riceveranno fondi pubblici in base all’accordo raggiunto per fare un passo indietro rispetto al loro ruolo di reali senior. Il destino di Harry e Meghan, insomma, è ancora tutto da scrivere.