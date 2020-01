La youtuber Nikkie Tutorials stupisce il web: faccio coming out, sono una trans

L'annuncio ha colto di sorpresa i suoi 12 milioni e passa di follower. La makeup artist olandese e vlogger di bellezza Nikkie Tutorials, al secolo Nikkie de Jager, ha pubblicato un video dal titolo eloquente: "I’m coming out", in cui racconta il suo percorso transgender. La star del trucco online ha detto di essere nata uomo e di aver iniziato la transizione da giovanissima grazie al supporto della famiglia e in particolar modo della madre. A 14 anni, spiega, ha cominciato con gli ormoni fino all'operazione per il cambio di sesso a 19 anni (era già nota su YouTube: oggi ha 25 anni).

Di seguito il video dell'annuncio che in poche ore ha collezionato milioni di visualizzazioni.