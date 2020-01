Libia, tregua in alto mare. Salta l'incontro tra Haftar e Serraj a Mosca

I negoziati tra le parti libiche a Mosca si sono conclusi senza un accordo. Fumata nera sulla Libia: lo afferma il consigliere per i media del parlamento di Tobruk, Hamid Al-Safi, in una dichiarazione rilasciata a Sputnik. In precedenza l'emittente al-Arabiya, vicina al generale Khalifa Haftar, aveva riferito che ci sono "diverse lacune" contenute nella bozza dell'accordo tra le parti libiche. Queste lacune, aveva sostenuto l'emittente citando proprie fonti, "possono impedire che venga firmato l'accordo" oggi a Mosca.

È così saltato il faccia a faccia a Mosca tra Fayez al-Serraj e Khalifa Haftar, che si trovano entrambi nella capitale russa. Secondo quanto riferito ad Al Arabiya dal capo dell'Alto consiglio di Stato, Khaled al Mishri, il premier del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli ha rifiutato il colloquio diretto con l'uomo forte della Cirenaica e che accetta di negoziare solo con "russi e turchi".