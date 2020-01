Resa dei conti per Harry e Meghan Markle. Cosa dicono a Elisabetta

Faccia a faccia decisivo tra la Regina Elisabetta, Harry e Meghan. Fibrillazioni nel Palazzo reale. Giornata di summit. Giornata di faccia a faccia. Tutto senza precedenti.

Ore di incontri per la Regina Elisabetta che ha convocato un vertice per decidere la futura collocazione di Harry e Meghan Markle dopo la rinuncia reale. Quali saranno i ruoli all'interno dei Windsor? Mistero. Bocche cucite nel Palazzo. L’incontro blindatissimo è fissato al castello di Sandringham - Norfolk, nella parte orientale dell’Inghilterra orientale. Tra i presenti: Harry, William e il principe Carlo. Attualmente la regina deve risolvere un problema spinoso: una frattura tra Harry e i Reali (la sua famiglia) che potrebbe far traballare la monarchia.

Intanto, Meghan, fresca di contratto con la Disney, è in Canada. Inizia così la sua nuova vita (sempre insieme a suo marito Harry). La regina vuole trovare assolutamente la quadra nel minor tempo possibile: sullo sfondo la volontà di Harry e Meghan che dicono bye bye alla Corona per inseguire la propria indipendenza economica. Nelle ultime ore, tra l’altro, si sta diffondendo l’indiscrezione di un’ospitata di Meghan e suo marito a Sanremo. Notizia alquanto bizzara, ma verosimile. Ma si sa: alla vigilia del Festival le spifferate si rincorrono alla velocità della luce.