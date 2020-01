Cancellerie al lavoro per la pace in Libia. "Mi auguro che si arrivi al più presto al cessate il fuoco permanente", ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan al termine del colloquio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad Ankara. "Il cessate il fuoco può risultare una misura molto precaria se non inserito in uno sforzo della comunità internazionale per garantire stabilità alla Libia. E per questo abbiamo condiviso la opportunità che si acceleri il processo di Berlino", afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"Abbiamo condiviso con il presidente Erdogan l’urgente necessità di porre fine all’escalation sul terreno per garantire un cessate il fuoco duraturo. L’iniziativa, la dichiarazione russo-turca va in questa direzione e auspico che rappresenti una concreta finestra di opportunità per ridare slancio al confronto pacifico sotto l’egida dell’Onu", ha detto Conte nella conferenza stampa ad Ankara dopo l’incontro con il presidente turco. "In queste ore - ha sottolineato - sono a Mosca le delegazioni libiche chiamate a sottoscrivere la tregua: noi dobbiamo lavorare tutti per questo obiettivo comune in modo coordinato" e "dobbiamo assicurare un risultato duraturo" perché "il cessate il fuoco può risultare una misura molto precaria se non inserita in un più ampio e collettivo sforzo della comunità internazionale volto a garantire unità, stabilità, sovranità alla Libia. Per questo abbiamo condiviso entrambi l’assoluta opportunità che si acceleri sul processo di Berlino".