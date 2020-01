Harry e Meghan, un disastro. Scoppia la rivolta contro i duchi di Sussex

Kate Middleton, la moglie di William d’Inghilterra, compie 38 anni e festeggia il compleanno come se nulla fosse. D’altra parte è prerogativa delle teste coronate: “se cade il mondo, mi sposto un po’ più in là”. Dopo lo scarno comunicato di Buckingham Palace sulla separazione di Harry e Meghan dalla Royal Family (le conseguenze sono ancora tutte da scoprire, nda), i Windsor hanno spento le candeline insieme alla Duchessa di Cambridge e non hanno proferito parola (anche se una fonte anonima ha detto alla BBC on line che Charles e William si sentono “feriti” e “pieni di rabbia”).

Su Twitter si stanno moltiplicando le critiche alla coppia per il comportamento irriguardoso verso la Regina Elisabetta, mentre il giornalista del Daily Mail, Piers Morgan, si è fatto portavoce del disappunto dei sudditi. In passato li ha definiti “due viziatelli che non hanno capito cosa voglia dire far pare di un’istituzione millenaria come la corona inglese” e oggi ha fatto il pelo e contropelo ai Duchi di Sussex. Si legge sul “Daily Mail” on line: “Chi ca**o pensano di essere? Sul serio? Ho visto alcune buffonate reali vergognose ai miei tempi, fatte per pura arroganza, avidità e irriverenza, ma nulla ha mai eguagliato il comportamento del “Duca e Duchessa di Sussex”. Ho messo le virgolette perché spero sinceramente che non esistano più per molto tempo ancora.

In effetti, se fossi Sua Maestà la Regina, toglierei senza tante cerimonie a Harry e Meghan tutti i loro titoli con effetto immediato e li spedirei di nuovo alla vita da comuni mortali. Questi due pagliacci illusi hanno annunciato ieri che stavano abbandonando la vita come reali”. Morgan rivela: “Avevano registrato oltre 100 prodotti sei mesi prima dell’annuncio ufficiale! In una serie di dichiarazioni incredibilmente pompose sul loro scintillante nuovo sito in stile Hollywood, hanno imposto alla Regina e al resto di noi come le cose dovrebbero funzionare da questo momento in poi.

Riassumendo, vogliono smettere di essere reali con tutto il noioso dovere che comporta. Nella loro lunga lista di dichiarazioni, Harry e Meghan affermano che ora trascorreranno gran parte del loro tempo in Nord America, dove si sono semplicemente abbandonati alla loro pigrizia. Una "vacanza tanto necessaria" di sei settimane: una vacanza da cosa, esattamente? Erano in un palazzo sul lungomare multimilionario in Canada. Oh, e cercheranno di essere "finanziariamente indipendenti”. È solo quando leggi i dettagli di questa 'indipendenza' che ti rendi conto di cosa significhi in realtà che vogliono vivere con i soldi del ducato di Cornovaglia. Ci hanno anche informato che intendono continuare a vivere gratuitamente, quando onorano il Regno Unito con la loro stimata presenza, a Frogmore Cottage, la sontuosa casa a Windsor che è stata loro donata dalla Regina e che è stata rinnovata secondo le loro specifiche richieste per un costo di milioni di sterline per il contribuente”. Morgan li deride definendoli “eco-guerrieri” con il jet in carbonio e stigmatizza il regolamento per i media: “E’ esilarante, hanno anche messo a punto il loro nuovo regolamento per i media (…). Perfino Vladimir Putin non farebbe una cosa simile per controllare la stampa in quel modo. (…). Se vogliono essere i nuovi Kardashian, verranno trattati come i nuovi Kardashian”. Nel lungo editoriale si legge: “È stato abbastanza scioccante che Harry e Meghan non abbiano nemmeno avuto la cortesia di dire al Principe Carlo o al Principe William dei loro piani grandiosi. Ma è assolutamente spaventoso che non abbiano informato la Regina”.

E qui Morgan è vox populi: “Questa donna non è solo la nonna di Harry, è la monarca per volere di Dio. Ha trascorso gli ultimi sei decenni sul trono e ha servito il suo popolo con una grazia, un impegno, un rispetto e un'abilità magnifici. Elisabetta II passerà alla storia come uno dei più grandi, se non i più grandi, monarchi. Eppure ora, all'età di 93 anni, e con il marito Philip di 98 anni in cattiva salute, ha dovuto subire la ripugnante indignazione di essere trattata come un pezzo di sporcizia insignificante dal nipote viziato e dalla moglie egoista (…). Ora, dopo essere sopravvissuto a una serie di crisi reali tra cui la morte della Principessa Diana nel 1997, Sua Maestà ne affronta un'altra che potrebbe causare danni potenzialmente irreparabili alla Monarchia. Non lo dico alla leggera. Harry e Meghan sono un terremoto che scuoterà le basi stesse della Famiglia Reale fino al midollo, soprattutto dopo che il Principe Andrew è stato licenziato per la sua amicizia con il pedofilo miliardario Jeffrey Epstein.(…). Come diavolo si è arrivati a questo meno di due anni dopo un matrimonio che è stato accolto con entusiasmo e lode globali? Due parole: Meghan Markle. Si è sbarazzata del suo ex marito quando ha assaggiato la celebrità della TV. (…) Ho pranzato con un buon amico di Harry subito dopo il matrimonio e mi ha detto che lui e vari altri compagni molto stretti del Principe erano sbalorditi di non essere invitati alla spettacolare festa nuziale serale, e ancora più sgomento quando hanno scoperto il carico di celebrità che aveva ricevuto gli inviti a posto loro”. In pratica, secondo Morgan, Meghan è una spietata calcolatrice che ha cancellato il 99% della famiglia (tranne la mamma Doria) e che vuole vivere la vita di una star di serie A sulla base della nuova fama reale, raccogliendo tutte le cose di lusso, ma senza sporcarsi le mani in una sala della comunità in un mercoledì umido a Stoke-on-Trent. Questo è per il piccolo popolo reale, non una superstar come lei: “La più grande stella reale è la Regina, seguita da suo figlio ed erede il principe Carlo e poi suo figlio maggiore ed erede il principe William. (…). Nessuno dice alla Regina cosa fare. È la persona più potente e rispettata in Gran Bretagna. Le buffonate sorprendentemente sfacciate ed egoistiche di Harry e Meghan non le hanno lasciato altra scelta se non liberarli dalla Famiglia Reale”. Infine il consiglio: “Sbarazzati di queste sanguisughe, dal folle ego, signora, prima che sia troppo tardi”.