Ergastolo allo stupratore di Manchester: ha drogato e violentato 195 uomini

È ritenuto lo stupratore seriale più efferato della storia legale britannica. Perché Reynhard Sinaga, indonesiano di 36 anni, avrebbe stuprato 195 uomini. È stato condannato all'ergastolo con rilascio possibile dopo 30 anni. La condanna di Sinaga è per aggressioni sessuali ai danni di 48 uomini ma secondo gli inquirenti le vittime totali sarebbero 195, tutti uomini eterosessuali, spesso giovani.

Era arrivato nel Regno Unito nel 2007 con un visto da studente: dopo due lauree all'università di Manchester stava studiando per un dottorato all'università di Leeds quando fu arrestato nel 2017. Lavorava a una tesi dal titolo "Sessualità e transnazionalismo quotidiano. Uomini gay e bisessuali dell'Asia meridionale a Manchester".

Per la giudice che ha pronunciato la sentenza, Suzanne Goddard, Sinaga era un "mostro": a Manchester attirava uomini che erano ubriachi o svenuti al termine delle serate, offrendo loro un letto e poi - spesso dopo averli drogati - li stuprava. Secondo i procuratori, parlava in modo dolce e si presentava inoffensivo ma poi violentava le vittime, filmando con due telefoni cellulari molti dei rapporti sessuali forzati. Tante delle vittime non erano coscienti al momento della violenza. Il vero numero delle vittime di Sinaga potrebbe non conoscersi mai, ha dichiarato la giudice nella Corte di Manchester.