"Se gli Stati Uniti non lasceranno la regione, dovranno affrontare un nuovo Vietnam in Medio Oriente". È la minaccia di Ali Akbar Velayati, consigliere della Guida suprema Ali Khamenei, nel giorno in cui milioni di iraniani sono scesi in strada a Teheran epr i funerali del generale Qassam Soleimani ucciso da un radi delle forze americane a Baghdad. "L'esperienza ha dimostrato che sono sempre stati sconfitti dai piani fatti dall'Iran e dall'asse di resistenza", ha aggiunto secondo quanto riportano le agenzie stampa iraniane.

Una folla impressionante quella che è scesa in strada a Teheran. In lacrime il leader supremo dell'Iran che ha pregato sui resti del generale Soleimani la cui uccisione ha drasticamente aumentato le tensioni tra Iran e Usa. In risposta, Teheran è uscito dall'accordo sul nucleare del 2015 con le potenze mondiali mentre in Iraq il Parlamento ha chiesto l'espulsione di tutte le truppe americane dal suolo nazionale.