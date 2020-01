Distruggono la statua di Ibrahimovic. Cosa propone lo scultore

«Sono davvero scioccato - per fare un danno del genere serve del tempo, evidentemente più di qualcuno ha assistito alla scena ma non ha fatto nulla a riguardo. A questo punto mettetela a Milano, è un buon posto. Lì i tifosi lo adorano, non come qui». Lo ha dichiarato al quotidiano sportivo svedese «Sportbladet» Peter Linde, lo scultore della statua dedicata a Zlatan Ibarhimovic a Malmoe, la sua città natale.

Per approfondire leggi anche: IBRAHIMOVIC ACCOLTO DAI TIFOSI

La scultura (già vandalizzata di recente) è stata del tutto abbattuta da vandali che hanno segato i piedi dell’opera facendola crollare. Da qui la provocazione, o proposta reale, di Linde: portarla a Milano, dove Ibrahimovic è stato accolto calorosamente dai tifosi milanisti, entusiasti del suo ritorno a 8 anni di distanza dall’ultima volta in rossonero.