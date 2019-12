La Libia è nel caos: Erdogan è pronto a mandare le truppe. L'Italia cerca di frenare l'escalation: il premier Giuseppe Conte telefona a Putin. "Nel corso della lunga conversazione hanno sottolineato la necessità di una soluzione pacifica della crisi libica" riferisce il Cremlino in una nota, nella quale si sottolinea che i due leader hanno espresso "il loro sostegno agli sforzi della comunità internazionale per promuovere un accordo intra-libico con la mediazione delle Nazioni Unite". Putin e Conte hanno anche discusso della situazione in Siria e dei risultati del vertice dei giorni scorsi sull’Ucraina in formato Normandia (Russia, Ucraina, Francia e Germania).