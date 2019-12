William d'Inghilterra e Kate Middleton pronti al grande annuncio: ecco la rivelazione di Natale

È allarme rosso nelle redazioni dei tabloid inglesi: William d’Inghilterra e Kate Middleton sono in procinto di fare un grande annuncio, quello che passerà alla storia come la “regale rivelazione di Natale”. È stato l’esperto dei segreti di casa Windsor, Omid Scobie, ad anticipare la notizia sul podcast “Heirpod” dell'ABC: “Questa settimana c’è stato un incontro a Kensington Palace in cui si è deciso di fare una serie di annunci che saranno comunicati ai sudditi e al mondo durante il periodo delle feste. Per ora è tutto top secret e Scobie, che pure sa di cosa si tratti, si è limitato ad aumentare la curiosità con un “sarà una rottura con la tradizione. Il 2020 si annuncia davvero importante per Kate”.

I fari sono puntati sul pancino della Duchessa di Cambridge: è davvero in attesa del quarto figlio? Può essere anche se va ricordato che non sarebbe la prima volta che una futura Regina mette al mondo quattro bambini, dunque non sarebbe una "big news". Più probabile che la moglie di William assuma nuovi poteri e incarichi di prestigio in vista di una ipotetica (meglio dire, irrealistica) abdicazione di Elisabetta II all’età di 95 anni, cioè tra un anno e mezzo. Le premesse sono quelle di un evento lieto che allontana le voci di crisi tra il principe d’Inghilterra e la bella consorte nonostante l’atteggiamento infastidito con il quale Kate ha allontanato la mano di William dalla sua spalla pochi giorni fa durante un evento pubblico.

Intanto sarà un Natale in tono minore per la longeva Regina Elisabetta che come sempre trascorrerà le feste nella tenuta di Sandrigham, ma senza Filippo d’Edimburgo, ancora ricoverato dopo il recente malore, e senza Harry, Meghan e Archie decisi a restare in America.