Royal family in ansia, il principe Filippo ricoverato in ospedale

Il principe Filippo, consorte della regna Elsabetta, è stato ricoverato in ospedale. Si tratterebbe di una misura precauzionale. Il membro della famiglia reale inglese ha 98 anni ed è in osservazione per le cure legate a una patologia preesistente, fanno sapere da Buckingham Palace sottolineando che il ricovero del duca 98enne è avvenuto su consiglio del medico reale. Il principe Filippo dovrebbe restare ricoverato per alcuni giorni, ha riferito Bbc.

Per approfondire leggi anche: Figli segreti e tradimenti, la regina Elisabetta mai vista

Intanto sui social è comparsa la cartolina di Natale 2019 di William e Kate. Firmata dalla Middleton, mostra i principi e le principesse in versione casual con i piccoli George, Charlotte e Louis in posa con i genitori su una moto d'epoca.