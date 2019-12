Un altro terremoto in Albania. La Terra trema ancora

Un altro terremoto in Albania. Dopo le scosse registrate nelle ultime settimane non si ferma lo sciame sismico nei vicini Balcani. Un terremoto di magnitudo 4,7 è avvenuto nella costa albanese settentrionale, in Albania, con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 41,4 e 19,57 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv-Roma. E abbiamo ancora negli occhi quello che è accaduto circa tre settimane fa, quando lo sciame sismico nei Balcani ha provocato anche morti, feriti e distruzione nella parte nord del Paese. Insomma, a quanto pare, non c'è pace per l'Albania.