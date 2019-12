Il principe William e Kate Middleton protagonisti di una scena imbarazzante. Stavano partecipando alla trasmissione "A Berry Royal Christmas", andato in onda sulla BBC, quando William ha appoggiato una mano sulla spalla della sua consorte. Lei, però, appena sente il contatto si scansa come se il gesto non le facesse piacere.

Chiaramente sui social si sono scatenati i commenti che hanno subito messo il dito nella piaga. Che sia una prova della crisi tra William e Kate? Al momento non è dato sapere ma sono in molti a scommettere che siamo di fronte a qualche piccola incrinatura. Vedremo cosa accadrà durante le feste di Natale...