Donald Trump da record su Twitter

Donald Trump segna un nuovo record su Twitter. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha twittato e ritwittato 115 volte, segnando quello che potrebbe essere il suo primato sulla piattaforma social dove è seguito da 67,5 milioni di follower. Domenica Trump aveva interagito 105 volte, mercoledì 77, soprattutto per ribadire la sua innocenza nel caso Ucraina.

Ieri, nel giorno in cui la commissione Giustizia della Camera ha dibattuto i due articoli dell'impeachment, Trump si è scatenato su più fronti: non si è solo difeso, ma ha anche attaccato Greta Thunberg, la giovane attivista scelta dalla rivista "Time" come persona dell’anno, e ha lanciato messaggi di fiducia verso il premier britannico Boris Johnson.