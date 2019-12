Spara all'impazzata in ospedale. Sei morti e diversi feriti. Killer in fuga

È salito a sei morti il bilancio della sparatoria che si è verificata in un ospedale nella città ceca di Ostrava. Lo ha riferito il primo ministro, Andrej Babis. «Ci sono stati 4 morti e sfortunatamente sono morte anche le due persone ferite in modo grave», ha dichiarato Babis in tv. La polizia ha riferito che l’autore della sparatoria è ancora in libertà.

E la polizia ceca dà la caccia a un secondo uomo dopo la sparatoria nell’ospedale universitario di Ostrava: le immagini diffuse in un primo momento, relative a quello che si credeva essere stato l’assalitore che ha ucciso 6 persone e ne ha ferite due gravemente, corrispondevano in realtà ad un «testimone importante» dei fatti. «Informazione sulla foto: questa persona è un testimone importante ma stiamo cercando un’altra persona. Grazie per la comprensione», hanno segnalato le forze dell’ordine. Intanto il presidente della Repubblica ceca, Milos Zeman, ha espresso «le sue più sentite condoglianze» per le vittime della sparatoria ringraziando per la loro opera quanti sono intervenuti come forze di sicurezza e squadre di emergenza.