La principessa Anna snobba Trump. La Regina Elisabetta la rimprovera così

La Regina Elisabetta II, Donald Trump, Melania in cappa gialla, Carlo, Camilla e Anna d’Inghilterra. Cosa hanno in comune? Un video che sta facendo il giro del globo su internet. Sua Maestà rimprovera la figlia per non aver dato la mano al Presidente degli Stati Uniti o le ha rivolto una semplice domanda? A Buckingham Palace, la Regina Elisabetta, insieme a Carlo (Re imminente?) e Camilla, ha accolto Melania e Donald Trump prima di sedersi per il banchetto apparecchiato in onore del 70esimo anniversario della Nato. Dopo la rituale stretta di mano, Sua Maestà si è rivolta alla figlia Anna e l’avrebbe redarguita per essere rimasta sulla porta e non aver stretto la mano al Presidente degli Stati Uniti.

Queen Elizabeth and Princess Anne had a mother-daughter "moment” as they welcomed NATO leaders to a reception at Buckingham Palace. pic.twitter.com/gqsHXORpbV — NBC News World (@NBCNewsWorld) December 4, 2019

Il condizionale è d’obbligo perché a un più attento esame delle immagini pare che non si trattasse di un richiamo all’ordine. La principessa, infatti, allarga le braccia e suscitando le risate degli astanti risponde alla regale madre: “Ci sono solo io” come a dire che tutti gli altri capi di Stato e di Governo erano già entrati e pronti a sedersi. Inoltre Anna era rimasta sull’uscio anche in occasione dei saluti con gli altri leader. L’idea però che la laboriosa e tenace principessa Anna avesse snobbato Donald Trump (non nuovo a donne leader di Stato che fanno finta di non vederlo, nda) ha fatto esultare il web mandando in tendenza l’hastag #princessAnne: “Anna che ignora Donald è il mio nuovo spirito guida”, “Si è defilata con stile”, “Anna che non considera Trump non è male come Regina”, “Anna non sopporta gli sciocchi”, “La principessa Anna che ignora Trump: una di noi”.

Le quotazioni dell’unica figlia femmina di Elisabetta, da sempre tra le più amate dai sudditi, sono schizzate alle stelle.