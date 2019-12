I black bloc prendono il posto dei gilet gialli e mettono a ferro e fuoco Parigi per la riforma delle pensioni. Lo sciopero generale contro la promessa cardine del mandato del presidente Emmanuel Macron ha paralizzato la Francia: diverse centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza e interi settori si sono bloccati. E Parigi, esattamente come nelle settimane di violenza messa in campo dai gilet gialli, è stata teatro di nuovo di scontri e disordini.

Ci sono state violenze, la polizia ha dovuto usare i lacrimogeni, si sono visti in azione di nuovo i "black bloc". Cassonetti e biciclette dati alle fiamme, decine i fermi effettuati dalle forze dell'ordine. Gli elementi radicali del corteo erano vestiti di nero e alcuni hanno anche sfregiato il monumento centrale a Place de la Republique, scrivendo in nero 'Siamo noi i coraggiosi'. Ma Macron è intenzionato ad andare avanti. Finora il governo ha solo confermato la volontà di istituire un sistema pensionistico universale a punteggi, in sostituzione dei 42 regimi diversi per ogni settore di attività. Ancora tutta da determinare data e modalità di entrata in vigore della riforma, età pensionabile, contributi durante la maternità e per le categorie di lavori usuranti.